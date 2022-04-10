Otomobilde ele geçirilen uyuşturucuya 2 tutuklama - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobilde ele geçirilen uyuşturucuya 2 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Burhan Ceyhan - Güncel
 - Güncelleme:
Otomobilde ele geçirilen uyuşturucuya 2 tutuklama

AYDIN'da polisin durdurduğu otomobilde 500 gram uyuşturucu madde metamfetaminle yakalanıp, adliyeye sevk edilen 1'i kadın 2 şüpheli tutuklandı.

AYDIN (DHA) - AYDIN'da polisin durdurduğu otomobilde 500 gram uyuşturucu madde metamfetaminle yakalanıp, adliyeye sevk edilen 1'i kadın 2 şüpheli tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla kent merkezine bir otomobille uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Dün akşam saatlerinde harekete geçen polis, şüphelilerin içinde bulunduğu 34 DS 5951 plakalı otomobili, Efeler ilçe girişi yakınlarındaki Aydın-İzmir Otoyol kavşağında durdurdu. Otomobildeki aramada, 500 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. Otomobildeki Erdal G. ve Özlem A. gözaltına alındı. İki şüpheli polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Aydın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title