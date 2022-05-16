Otomobilde 'Buffy' ve 'Dark' ile aramada uyuşturucu bulundu - Haberler

BİTLİS'te, polisin yol kontrollerinde durdurduğu otomobilde, narkotik köpekleri Buffy ve Dark'la yapılan aramada 5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezi girişindeki uyguluma noktasında yol kontrolleri yaptı. Kontrollerde durdurulan otomobilde arama yapıldı. Narkotik dedektör köpekleri Buffy ve Dark'ın kullanıldığı aramada otomobilde 5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2'si adli kontrole serbest bırakıldı.