OTOMOBİLDE BAŞINDAN VURULMUŞ OLARAK ÖLÜ BULUNDU

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, Kajin Dereli (30), park halindeki otomobilde başından tek kurşunla vurulmuş olarak ölü bulundu. Dereli'nin (30), ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Yüksekova-Esendere kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre, kara yolu kenarında, plakası öğrenilmeyen park halindeki otomobilin şoför koltuğunda hareketsiz kişiyi görenler, polis, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlıkçılar, başından vurulmuş olan Kajin Dereli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma, aracın çevresine güvenlik şeridi çekip, olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi. İncelemede, Kajin Dereli'nin başından tek kurşunla vurulduğu belirlendi. Cansız beden, otopsi işlemleri için Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)