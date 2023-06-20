Otomobilde 15 kilo altın ele geçirildi

EDİRNE'de, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan ve jandarma tarafından durdurulan otomobilde gümrük kaçağı 15 kilo altın ele geçirildi.

EDİRNE'de, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan ve jandarma tarafından durdurulan otomobilde gümrük kaçağı 15 kilo altın ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir otomobili durdurarak, arama yaptı. Aramada, 50, 100, 250 ve 1000 gramlık külçeler halinde gümrük kaçağı 15 kilo altın ele geçirildi. Olayla ilgili araçtaki 3 kişi gözaltına alındı.