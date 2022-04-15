Otomobil zeytinliğe uçtu: 2 yaralı - Haberler

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Otomobil zeytinliğe uçtu: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Otomobil zeytinliğe uçtu: 2 yaralı

Bursa'nın Orhangazi-İznik karayolunda kontrolden çıkan otomobilin zeytinliğe uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi-İznik karayolunda kontrolden çıkan otomobilin zeytinliğe uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Orhangazi-İznik karayolu Keramet Ilıca kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Orhangazi istikametinden İznik istikametine doğru gitmekte olan Ömer Ozan K. (33) idaresindeki 16 H 0022 plakalı otomobil Ilıca kavşağını geçtikten sonra kontrolden çıkarak zeytinliğe uçtu. Zeytin ağaçlarını parçalayarak sürüklenen otomobil ters döndü. Kazada otomobil sürücüsü Ömer Ozan K. ile yanında yolcu olarak bulunan Aykut S. (30) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla İznik Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı. Kaza yapan ve hurdaya dönen otomobil çekici ile kaldırılırken, jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

(Musa Öztürk/ İHA)

Otomobil zeytinliğe uçtu: 2 yaralı

Otomobil zeytinliğe uçtu: 2 yaralı

Otomobil zeytinliğe uçtu: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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