Otomobil Zeytin Toplayan İşçilere Çarptı: Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi

Mersin'in Silifke ilçesinde meydana gelen kazada, otomobilin bahçede zeytin toplayan işçilere çarpması sonucu ölü sayısı 2'ye yükseldi. Kazada ağır yaralanan bazı işçilerin tedavisi sürerken, sürücü tutuklandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde otomobilin bahçede zeytin toplayan işçilere çarptığı kazada yaşamını yitirenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Bir kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanan Yasemin Berber, tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ölü sayısının 2'ye çıktığı kazada ağır yaralanan Çağlar Kaya ve Fikret Targan'ın ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Melahat Y'nin kullandığı 33 KMB 60 plakalı otomobil, dün Silifke-Erdemli kara yolu Kabasakallı mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçede zeytin hasadı yapan işçilere çarpmıştı.

Kazada, işçiler Selim Avdil, Çağlar Kaya, Yasemin Berber ve Fikret Targan yaralanmıştı. Ambulansla hastaneye götürülen işçilerden Avdil, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan otomobil sürücüsü tutuklanmıştı.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
