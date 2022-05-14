OTOMOBİL YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞANLARA ÇARPTI: 2 YARALI - Haberler

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Orhanlar Mahallesi Polisevi mevkisinde meydana geldi. Oktay Dağhan (21) idaresindeki 67 AF 503 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Sevda Bayrat (43) ve Gülender Öztürk'e (58) çarptı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yaralanan kadınlar, yapılan ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel