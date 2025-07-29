Otomobil Yolcusunun Ayaklarını Dışarı Çıkarması Cezayla Sonuçlandı

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Denizli'de hareket halindeki otomobilde yolcunun pencereden ayaklarını dışarı çıkarması üzerine sürücüye 993 lira para cezası kesildi. Trafik ekipleri, durumun tehlikeli olduğunu belirterek ceza uyguladı.

Denizli'de hareket halindeki otomobilin içinde bulunan yolcunun araç penceresinden ayaklarını dışarı çıkartarak yolculuk etmesine müsaade eden sürücüye 993 lira para cezası kesildi.

Serinhisar Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Denizli-Antalya kara yolunda bir otomobilin sağ ön koltuğunda oturan yolcunun ayaklarını araç camından dışarı çıkararak seyir ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Uygulama noktasında durdurulan otomobil sürücüsüne Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 993 lira ceza verildi.

Kaynak: AA / Sebahatdin Zeyrek - Güncel
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