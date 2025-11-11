Otomobil Yerde Yatan Kişinin Üzerinden Geçti: Yaralı Hastaneye Kaldırıldı
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, yerde yatarken üzerinden otomobil geçen 51 yaşındaki İ.D, farklı bölgelerinde kırıklarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yerde yatarken üzerinden otomobil geçen bir kişi, yaralandı.
C.S. (22) idaresindeki 11 EE 724 plakalı otomobil, Selimiye köyü köprüsü altında yerde yatan İ.D'yi (51) fark etmemesi nedeniyle üzerinden geçti.
Daha sonra İ.D'nin yerde hareketsiz yaşattığını fark eden sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ni bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Vücudunun farklı bölgelerinde kırıklar olduğu belirlenen İ.D, müdahalenin ardından Osmaneli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen yaralı, daha sonra Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.