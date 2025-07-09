Otomobil Yedek Parçası Satan İş Yerinde Uyuşturucu Ticareti İddiası

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde otomobil yedek parçası satılan iş yerinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki işletmede uyuşturucu sattığı gerekçesiyle 22 Şubat'ta tutuklanan F.B. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, F.B'nin kendisine ait iş yerine gelen kişiye poşete gizlediği 26,03 gram sentetik uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalandığı belirtildi.

İşletmede de 27 uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiği aktarılan iddianamede, sanığın kişisel kullanımı aşacak miktardaki uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve deşifre olmamak için kod adı kullandığı kaydedildi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen F.B'nin yargılamasına gelecek günlerde başlanacak.