Otomobil yarışmaları şampiyonu kadın pilot, hemcinslerini yarışlara hazırlıyor

İstanbul'da yaşayan 27 yaşındaki yarış pilotu Sevde Zehra Yıldırım, otomobil sporlarında kazandığı tecrübelerini bu spora ilgi duyan kadınlara pratik ve uygulamalı eğitimler vererek aktarırken bir yandan da kendisi Formula 3 yarışlarına hazırlanıyor.

Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden 2015'te mezun olan Yıldırım, bir süre tiyatro oyunlarında ve dizi filmlerde rol aldı.

Daha sonra otomobil yarışmalarıyla ilgilenmeye başlayan Yıldırım, test sürüşleriyle kısa sürede kendini geliştirerek organizasyonlara katıldı.

İstanbul'da 2023'te düzenlenen Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Yıldızını Arıyor Yarışması'nda Türkiye birinciliği elde ederek erkek egemen yarış dünyasında var olmayı başaran Yıldırım, 2024'te de Türkiye Pist Şampiyonası'nda yarışan tek kadın pilot oldu.

AVIS 2025 Türkiye Pist Şampiyonası'nın ikinci ayak yarışlarının kadın pilotlar birinciliğini de elde eden Yıldırım, hemcinslerinin de bu alanda söz sahibi olabilmesi için TOSFED'in Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki pistinde eğitimler veriyor.

Academy Formula 3'te hemcinslerine teorik ve uygulamalı eğitimler veren Yıldırım, hem onları otomobil yarışlarına hazırlıyor hem de kendisi Formula 3 yarışları için hazırlık yapıyor.

"Eğitimlerimiz kadınları motor sporlarında daha aktifleştirmek üzerine"

Yıldırım, AA muhabirine, küçük yaşlarda hobi olarak kartinge gittiğini ancak otomobil yarışlarına ilgisinin 2023'te başladığını söyledi.

Bu tarihten sonra simülasyon cihazlarında ve arabalarda yoğun eğitimler aldığını belirten Yıldırım, TOSFED'in düzenlediği yarışları izleyici olarak da yoğun bir şekilde takip ettiğini, bu süreçte kadınların bu alana ilgisinin az olduğunu gördüğünü anlattı.

Yıldırım, bu ilgiyi artırmak ve deneyimlerini hemcinslerine aktarmak için arayışlara girdiğini aktararak, "Bu amaçla eğitim programları düzenlemeye başladım. Motor yarışlarına kadınları çekmek için kadınlara özel eğitimlerde yer alıyorum. Eğitimlerimiz kadınları motor sporlarında daha aktifleştirmek üzerine kurulu." dedi.

Eğitimlere ilk olarak teorik bilgilerle başladıklarını kaydeden Yıldırım, şöyle devam etti:

"İlk olarak aracın mekanik aksamını aktarıyoruz. Pistten bahsediyoruz. Daha sonra soru cevap yapıyoruz. Daha önce kişinin manuel araç kullanımı var mı, yoksa sadece otomatik araç mı kullanmış, yarış aracı kullanma geçmişi var mı, şeklinde bireysel tecrübelere de bakıyoruz. Çünkü bu aracın içinde sadece onlar olacak. Sonrasında aracın içinde eğitime başlıyoruz. Aracı anlatmaya ve çalıştırmaya başlıyoruz. Araçların farklı bir vites sistemi var. Aracı çalıştırmayı ve vitesi iyi öğrendikten sonra piste çıkıyoruz farklı araçlarla. Önde ben arkada öğrencimiz. Pistte çizgi çalışıyoruz."

Formula 3 yarışlarında Türkiye'yi başarılı bir şekilde temsil etmek istiyor

Yıldırım, F3 araçlarıyla gelecek yıl Türkiye'de yarışmaların yapılacağını, kendisinin de bu yarışlara katılacağının belirterek, bu yarışta şampiyonluk hedeflediğini, ileride ise bu alanda uluslararası arenada Türkiye'yi başarılı bir şekilde temsil etmek istediğini kaydetti.

Kadınların otomobil yarışlarına ilgisinin erkeklere oranla daha az olduğuna vurgu yapan Yıldırım, "Kadınlar biraz uzak kalmış. Biraz ön yargılıyız, daha çok teknik detaylarda boğulmuşuz. Çok sempatik yaklaşamamışız. Benim de tam da değiştirmek istediğim nokta o. Çünkü bir kadın diliyle araca yaklaştığınız zaman, onu dans eden bir partner olarak gördüğünüzde, bu sefer kadınların ilgisi pozitif bir yöne kayabiliyor. Bence kadınlar çok yatkın bu spora. Çünkü hızlı karar verebilme ve konsantrasyonda kadınların ciddi yetenekleri var. Biraz daha bu sayıyı artırmak için elimden gelen tüm çabayı gösteriyorum." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, motor yarışlarının masraflı olduğuna dikkati çekerek, sponsor desteği istedi.

Kadınlar kategorisinde ikinci oldu

F3 araçlarında eğitim alan 27 yaşındaki psikolog ve piyano öğretmeni Aleyna Melek Şaşmaz da otomobil yarışlarıyla hobi olarak ilgilendiğini belirterek, 2024'teki TOSFED Yıldızını Arıyor Yarışması'nda kadınlar kategorisinde ikinci olduğunu anlattı.

F3 araçlarıyla yarışmalara katılmak istediğini dile getiren Şaşmaz, "F3 otomobilleri diğerlerinden farklı. Binek otomobillerle yapılan araçlarda daha yukarıda oluyorsunuz. Oturuş şekliniz, direksiyon ve virajlara giriş açısınız farklı. Bu araçların dinamiği onlara göre çok çok farklı. Seneye yarışlar yapılacağı için bu alanda ilerlemek benim için daha avantajlı. Eğitim çok heyecanlıydı. Motorun gücünü hissetmek, çıkan ses, egzoz patlaması beni çok heyecanlandırdı." diye konuştu.

"Arabalarla beni barıştırdı"

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi dördüncü sınıf öğrencisi, müzisyen Doğa Altunok (24) ise otomobil yarışlarıyla Sevde Zehra Yıldırım sayesinde ilgilenmeye başladığını ifade etti.

Beraber yarışmaları izlediklerini anlatan Altunok, "Arabalarla beni barıştırdı. İlk kez eğitime katılıyorum. Çok heyecanlı ve tedirgindim buraya gelmeden önce. Zehra hocanın dili kadınlara hitap eden bir dil. Otomobil yarışlarıyla amatör düzeyde ilgileniyorum, ilerleyen zamanlarda yarışmalara katılabilirim. Şu an ısınma aşamasındayım." ifadelerini kullandı

Lise öğrencisi Sudem Onat (15) da küçük yaşlardan bu yana otomobil yarışlarına merakı olduğunu belirterek, "Şimdi deneyimlemek çok güzel oldu. Eğitim çok güzel ve keyifliydi. Zehra hoca çok güzel anlattı. Aracın içi çok daha farklı, çok güzel hissettiriyor." ifadelerini kullandı.