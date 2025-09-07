Haberler

Otomobil Yangını: Gaziantep'te Motor Bölümünden Duman Yükseldi

Otomobil Yangını: Gaziantep'te Motor Bölümünden Duman Yükseldi
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, seyir halindeyken motor bölümünden duman çıkan otomobil, yangın sonucu kullanılmaz hale geldi. Sürücünün zamanında durumu fark etmesiyle olay büyümeden kontrol altına alındı.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, seyir halindeyken motor bölümünden dumanlar yükselen otomobil, yangında kullanılmaz hale geldi.

Olay, sabah saatlerinde, Nurdağı- Gaziantep yolunun 16'ncı kilometresinde meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed A. (55) yönetimindeki 27 MA 649 plakalı otomobilin motor bölümünden bilinmeyen nedenle dumanlar yükseldi. Durumu fark eden sürücü, otomobili emniyet şeridine çekip, dışarı çıktı. Olayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye sevk edilen gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Otomobilin kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

