Otomobil ve Motosiklet Sürücüsü Arasında Yol Verme Kavgası

Otomobil ve Motosiklet Sürücüsü Arasında Yol Verme Kavgası
Bursa'da otomobil sürücüsü ile motosikletli arasındaki yol verme kavgası kask kamerasına yansıdı. Olay, trafiğin yoğun olduğu bir alanda meydana geldi.

BURSA'da, otomobil sürücüsü ile motosikletli arasındaki yol verme kavgası, kask kamerasına yansıdı.

Sabah saatlerinde Nilüfer ilçesi Ataevler Mahallesi'nde seyir halinde olan otomobilin sürücüsü, virajı döndüğü sırada bir motosikletlinin şeridine geçti. Uyarmak için korna çalan motosikletli ile otomobilin sürücüsü arasında tartışma çıktı. Trafik ışıklarında durup birbirlerine bağıran taraflar, daha sonra yollarına devam etti. O anlar motosikletin sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

