Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
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Bilecik'in Osmaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, bir yolcu ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

İlçeye bağlı Balçıkhisar köyü yakınlarında, Nedim S. (42) yönetimindeki 26 KE 442 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Kerem Y. (19) idaresindeki plakasız motosiklet çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ile arkasındaki yolcu Yaşariye Y. (70) savruldu.

İhbar üzerine, kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Yaşariye Y'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücü Kerem Y. ise ağır yaralı olarak ambulansla Osmaneli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Nedim S, ifadesi alınmak üzere ilçe jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Güncel
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