OTOMOBİL VE KAMYON BARİYERLERE ÇARPTI

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kontrolden çıkan otomobil ve kamyon bariyerlere çarptı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Eğirdir- Isparta karayolu Miskinler Yokuşu'nda meydana geldi. 42 RM 669 plakalı otomobil havanın yağışlı olması ve kaygan zeminden dolayı sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere girdi. Hemen arkasında seyir halinde bulunan 15 HB 556 plakalı kamyon da bariyerlere çarptı. Ardı ardına yaşanan tek taraflı kazalarda ölen ya da yaralanan olmadı. Otomobil ve kamyon kurtarıcı yardımıyla kaza yerinden kaldırılırken araçlarda maddi hasar meydana geldi. (DHA)