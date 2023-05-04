Otomobil ve durağa çarpan araç ikiye bölündü: 2 ölü, 1 yaralı (2)

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Serkan İnce (20) ve Barış Üngör'ün (20) hayatını kaybettiği, sürücü Serhat Yerlikaya'nın (19) ağır yaralandığı kaza, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Serhat Yerlikaya'nın kullandığı hafif ticari aracın kontrolden çıkıp, önündeki otomobile çarptığı, ardından oto yıkama servisine doğru savrulduğu görüldü. Öte yandan durumu ağır olan Yerlikaya'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)