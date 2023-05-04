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Otomobil ve durağa çarpan araç ikiye bölündü: 2 ölü, 1 yaralı

Güncel Haberler

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kazada araç ikiye bölündü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde aracın kontrolden çıkarak önce otomobile ardından oto yıkama servisine çarptığı görülüyor.

Otomobil ve durağa çarpan araç ikiye bölündü: 2 ölü, 1 yaralı (2)

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Serkan İnce (20) ve Barış Üngör'ün (20) hayatını kaybettiği, sürücü Serhat Yerlikaya'nın (19) ağır yaralandığı kaza, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Serhat Yerlikaya'nın kullandığı hafif ticari aracın kontrolden çıkıp, önündeki otomobile çarptığı, ardından oto yıkama servisine doğru savrulduğu görüldü. Öte yandan durumu ağır olan Yerlikaya'nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yıldırım Tragger Bursa Güncel Haberler

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