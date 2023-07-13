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Otomobil Üzerinde Demir Korkuluk Taşıyan Sürücünün Tehlikeli Yolculuğu

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ELAZIĞ'da otomobil üzerinde demir korkuluk taşıyan sürücünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Cahit Dalokay Caddesi'nde sürücüler, kamyonetle taşınması gereken demir korkulukların, otomobilin üzerine bağlanarak ilerlediğini görünce şaşkınlık yaşadı. Tehlikeli yolculuk tepki çekerken, aynı istikamette ilerleyen diğer sürücüler ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

ELAZIĞ'da otomobil üzerinde demir korkuluk taşıyan sürücünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Cahit Dalokay Caddesi'nde sürücüler, kamyonetle taşınması gereken demir korkulukların, otomobilin üzerine bağlanarak ilerlediğini görünce şaşkınlık yaşadı. Tehlikeli yolculuk tepki çekerken, aynı istikamette ilerleyen diğer sürücüler ise o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tekin Yalçınkaya - Güncel

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