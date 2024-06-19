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Otomobil Uçuruma Yuvarlandı: 5 Kişi Yaralandı

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Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 5 kişi yaralandı.

S.K. (44) yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Yeşilyayla köyü Çukurfenk mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücü ile araçtaki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Kadirli ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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