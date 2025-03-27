Otomobil Uçuruma Devrildi, Sürücü Yaralanmadı
Sinop'ta otomobilin park edilmek istendiği sırada kontrolden çıkması sonucu 15 metre yükseklikten uçuruma düştüğü kazada sürücü yara almadan kurtuldu. Olay yerine sağlık, emniyet, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sinop'ta otomobilin uçuruma devrildiği kazada sürücü yara almadan kurtuldu.
Sürücü Ş.U, 57 AJ 706 plakalı otomobilini kent merkezi Ordu Caddesi üzerine park etmek istedi.
Bu sırada kontrolden çıkan araç 15 metre yükseklikten uçuruma düştü.
İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, emniyet, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sürücü Ş.U. yara almadan kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kaynak: AA / Neziha Nur Uzun - Güncel