OTOMOBİL TRAMVAY HATTINDAKİ ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI, SEFERLER AKSADI - Haberler

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OTOMOBİL TRAMVAY HATTINDAKİ ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI, SEFERLER AKSADI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İZMİT'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, tramvay hattındaki elektrik direğine çarptı.

İZMİT'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, tramvay hattındaki elektrik direğine çarptı. Tramvay seferlerinde aksama yaşanırken, duraklarda bekleyen yolcular halk otobüsleriyle taşındı.

Kaza 18.00 sıralarında İzmit Milli İrade Meydanı tramvay durağında meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil, tramvay hattındaki elektrik direğine çarptı. Çarpma nedeniyle elektrik direği yan yattı. Kaza nedeniyle kentte Otogar ve Plajyolu arasında hizmet veren tramvay seferlerinde aksama meydana geldi. Tramvay duraklarında bekleyen yolcular ise halk otobüsleriyle taşındı. Yaklaşık 1 saat boyunca süren onarım çalışmalarının ardından tramvay seferleri normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

OTOMOBİL TRAMVAY HATTINDAKİ ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI, SEFERLER AKSADI

OTOMOBİL TRAMVAY HATTINDAKİ ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI, SEFERLER AKSADI

OTOMOBİL TRAMVAY HATTINDAKİ ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI, SEFERLER AKSADI

OTOMOBİL TRAMVAY HATTINDAKİ ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI, SEFERLER AKSADI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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