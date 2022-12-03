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Otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

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Otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde D-100 Karayolu Kartepe ilçesi İstasyon Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hüseyin Tıknaz (28) yönetimindeki 54 AY 118 plakalı otomobil, aynı yöne giden Z.K. yönetimindeki 45 AGL 366 plakalı TIR'a arkadan çarptı. TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü Hüseyin Tıknaz ile yanındaki G.K., İ.Ş. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Hüseyin Tıknaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Kazayla ilgili soruşturma sürerken, Hüseyin Tıknaz'ın cenazesi, bugün Sakarya'nın Sapanca ilçesinde toprağa verilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

D-100 Karayolu Güncel Haberler

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