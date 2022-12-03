OTOMOBİL TIR'A ARKADAN ÇARPTI 3 YARALI Güncel Haberler SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde otomobilin park halindeki TIR'a arkadan çarptığı kazada Veysel Aydın (29), eşi Betül Aydın (27) ile oğlu Uraz Aydın (3) yaralandı. SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde otomobilin park halindeki TIR'a arkadan çarptığı kazada Veysel Aydın (29), eşi Betül Aydın (27) ile oğlu Uraz Aydın (3) yaralandı. Kaza, Samsun-Ordu karayolu Çarşamba ilçesi Namazlı mevkiinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Samsun istikametine seyir halinde olan Veysel Aydın (29) idaresindeki 55 KT 332 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halinde bulunan yabancı plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kaza sonucu sürücüsü Veysel Aydın ile eşi Betül Aydın (27) ve oğlu Uraz Aydın (3) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hurdaya dönen otomobilden çıkarılan yaralılar, Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kalbi duran Uraz Aydın sağlık ekiplerinin kalp masajı ile hayata döndürüldü. Betül Aydın ile Uraz Aydın Çarşamba Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelerinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Çarşamba Samsun Aydın Güncel Haberler

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