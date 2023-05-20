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Otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Otomobil, TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

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BURSA'nın Orhangazi ilçesinde aynı yöne giden TIR'a arkadan çarpan otomobildeki Saime Gül (23) hayatını kaybetti, sürücü İbrahim Baguç (26) ise ağır yaralandı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde aynı yöne giden TIR'a arkadan çarpan otomobildeki Saime Gül (23) hayatını kaybetti, sürücü İbrahim Baguç (26) ise ağır yaralandı.

Kaza, gece yarısı sıralarında Gebze- Orhangazi- İzmir otoyolu Orhangazi kavşağı yakınlarında meydana geldi. İstanbul yönüne giden İbrahim Baguç (26) idaresindeki 34 ELE 969 plakalı otomobil, Kadir Coşkun'un (32) kullandığı 35 HA 5459 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilde sıkışan sürücü Baguç ve arkadaşı Saime Gül'ü (23) itfaiye ekipleri çıkardı. Yapılan kontrollerde Saime Gül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Baguç ise Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Hurdaya dönen otomobilde alkol şişeleri olduğu görülürken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Orhangazi İtfaiye Güncel Haberler

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