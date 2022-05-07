OTOMOBİL TIR'A ARKADAN ÇARPTI 1'İ AĞIR 4 YARALI - Haberler

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OTOMOBİL TIR'A ARKADAN ÇARPTI 1'İ AĞIR 4 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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NİĞDE'de otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

ANKARA (DHA) - NİĞDE'de otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza Niğde- Ankara otoyolunda meydana geldi. O.Ş'nin kullandığı 34 ED 9970 plakalı otomobil, seyir halindeki plakası öğrenilemeyen TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü O.Ş. ile birlikte otomobilde bulunan H.Ş., Z.Ş. ve M.T yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Otomobil, Ankara, Niğde, Kaza, Güncel, Haberler

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