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Otomobil tekerleğine sıkışan yavru kangal böyle kurtarıldı

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Otomobil tekerleğine sıkışan yavru kangal böyle kurtarıldı Sivas'ta otomobil tekerleğine sıkışan yavru Kangal köpeği itfaiyenin operasyonuyla kurtarıldı.

Otomobil tekerleğine sıkışan yavru kangal böyle kurtarıldı

SİVAS - Sivas'ta otomobil tekerleğine sıkışan yavru Kangal köpeği itfaiyenin operasyonuyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre izleyenleri gülümseten kurtarma operasyonu Sivas Organize Sanayi Bölgesi 2.kısmında meydana geldi. Bir sürücü otomobilini hareket ettireceği esnada tekerlek kısmından ses geldiğini fark etti. Tekerlekle diskin arasında yavru bir köpeğin sıkıştığını fark edince itfaiyeden yardım istedi. Sivas Belediyesi İtfaiye Ekipleri tekerleği sökerek yavru köpeği bulunduğu yerden çıkarttı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Erden - Güncel

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