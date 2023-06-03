Otomobil Takla Attı: Sürücü Öldü, Eşi Ağır Yaralı

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde takla atan otomobilde sıkışan sürücü Ferdi Göktürk yaşamını yitirirken, yanında bulunan eşi ağır yaralandı.

?Kaza, saat 01.00 sıralarında D-100 kara yolu Erenler ilçesi Büyükesence Mahallesi mevkinde meydana geldi. Ferdi Göktürk yönetimindeki 54 HS 713 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Metrelerce sürüklenen otomobil ters döndü. Kazanın ardından olay yerine 112 Acil, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada araç içerisinde sıkışan Ferdi Göktürk ile yanında bulunan eşi E.G. itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak hastaneye sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü Göktürk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, yaralanan eşi E.G. ise sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.