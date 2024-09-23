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Otomobil Takla Attı, Sürücü 3 Cep Telefonunu Bırakmadı

Otomobil Takla Attı, Sürücü 3 Cep Telefonunu Bırakmadı
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Antalya'nın Serik ilçesinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü kurtarılırken cep telefonlarını bırakmadı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde yoldan çıktıktan sonra bariyere çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü, kurtarılmayı beklerken cep telefonlarını elinden bırakmadı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Antalya- Alanya D400 kara yolu Serik çıkışında meydana geldi. Abdulbaki Bayındır idaresindeki 06 CSH 73 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjde bulunan bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Ters dönen otomobildeki sürücü Abdulbaki Bayındır yaralandı.

Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sıkıştığı otomobilden sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı sürücü olay yerindeki ilk müdahale sonrası ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaralı otomobilde kurtarılmayı beklerken ve sedyeye alındığı sırada elindeki 3 cep telefonunu bırakmaması dikkati çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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