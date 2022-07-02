Otomobil sürücüsünün karşı şeride geçen tırla çarpışmaktan son anda kurtulması kamerada - Haberler

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Otomobil sürücüsünün karşı şeride geçen tırla çarpışmaktan son anda kurtulması kamerada

AA - Güncel
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otomobil sürücüsünün son anda yaptığı manevrayla, lastiğinin patlamasının ardından karşı şeride geçen tırla çarpışmaktan kurtulması araç kamerasına yansıdı.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde otomobil sürücüsünün son anda yaptığı manevrayla, lastiğinin patlamasının ardından karşı şeride geçen tırla çarpışmaktan kurtulması araç kamerasına yansıdı.

Karşıyaka'dan Bornova yönüne giden demir yüklü tırın İzmir Çevre Yolu Osmangazi Viyadüğü'nde lastiği patladı.

Kontrolden çıkan tır, refüjü aşarak karşı şeride geçti.

Bu sırada bir anda tırla karşı karşıya kalan otomobilin sürücüsü, manevra yaparak çarpışmaktan son anda kurtuldu.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kazanın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Tırın dorsesinden yola saçılan demirler, ekipler tarafından toplandı.

Başka bir otomobildeki kamera tarafından kaydedilen görüntülerde sürücünün yaptığı manevrayla, karşı şeride geçen tırla çarpışmaktan son anda kurtulması yer alıyor.

AA / Güncel

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