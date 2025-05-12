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Otomobil Sürücüsüne Plaka Cezası: 'Cenazem Var' Dedi

Otomobil Sürücüsüne Plaka Cezası: 'Cenazem Var' Dedi
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Aksaray'da plakasının harf ve rakam grubunu bantla kapatan otomobil sürücüsü, polise yakalanınca 'Cenazem var' diyerek kendini savundu. Sürücüye, plaka tescilinde değişiklik yapmak suçundan 4 bin TL ceza kesildi.

AKSARAY'da plakasının harf ve rakam grubunu bantla kapatan otomobilin sürücüsü Ş.K.A. (23), polise yakalanınca 'Cenazem var' diye kendini savundu. Sürücüye, 'Okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak' suçundan 4 bin TL idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından 24 plakalı bir otomobilin harf ve rakam grubunun kapalı olduğunu fark etti. Bunun üzerine aracın ilerlediği Aksaray-Ankara kara yolu Tacin Mahallesi kavşağında önlem alan polis, otomobili durdurdu. Araçtan inen sürücü Ş.K.A., polise 'Cenazem var' diye kendini savundu. Yanındaki babası H.A. ise gazetecilere yönelip, "Çekmeyin hemşehrim, adamın canını sıkmayın. Beni sinirlendirmeyin. Ben şimdi valiye gidiyorum" dedi. Polise de ısrarla valiyle görüşmek istediğini söyledi. Bu sırada Ş.K.A. de cep telefonuyla gazetecileri görüntüledi. Polis, baba ve oğlu sakinleştirdi. Ardından da bandı söküp plakanın 24 AV 163 olduğunu belirledi. Başka herhangi bir suç unsuruna rastlanılmayınca sürücü hakkında, 'Okunamamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmak' suçundan 4 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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