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Otomobil Sürücüsüne Bıçakla Saldıran Halk Otobüsü Sürücüsü Men Edildi

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Hatay'da trafikte bir halk otobüsü sürücüsü, tartıştığı otomobil sürücüsüne bıçakla saldırdı. Olayın güvenlik kameralarına yansıması sonrası, sürücü toplu taşıma aracı kullanmaktan men edildi.

HATAY'da trafikte yolunu kesince tartıştığı otomobil sürücüsüne bıçakla saldıran halk otobüsü sürücüsü O.K., toplum taşıma arıcı kullanmaktan menedildi. Bıçaklı saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Antakya ilçesinin Üzümdalı mevkiinde 14 Eylül'de kimliği belirlenemeyen otomobil sürücüsü, sol şeritten gelip, seyir halindeki özel halk otobüsünün önünde durdu. Özel halk otobüsü şoförü O.K. da otomobilin arkasında son anda durdu. Otomobilden inen sürücü, otobüs şoförüne küfretti. Bunun üzerine eline bıçak alıp, otobüsten inen O.K., otomobil sürücüsüne saldırdı. Otobüsten ve yoldan geçerken duran vatandaşlar araya girip, O.K.'yı engelledi. Tekrar otobüse binen O.K. ile otomobil sürücüsü olay yerinden ayrıldı.

Otobüsün güvenlik kamerasına yansıyan tartışma ve bıçaklı saldırı anı ise sosyal medyada yayınlandı. Bunun üzerine O.K., bağlı olduğu kooperatif yönetimi tarafından toplu taşıma aracı kullanmaktan menedildi.

Haber: Samim SELÇUK-Kamera: Hatay,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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