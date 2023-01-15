OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YARALANDI, DEVRİLEN DİREKTEKİ BAYRAKLAR ALINDI

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde servis minibüsüyle çarpışan otomobil yol kenarındaki aydınlatma direği ve ağaca çarptı. Yaralanan otomobil sürücüsü tedavi altına alınırken, devrilen aydınlatma direğindeki Türk Bayrağı'nın bulunduğu levhalar yerden kaldırıldı.

Kaza saat 21.30 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde aynı istikamette gitmekte olan İbrahim N. idaresindeki 41 P 5598 plakalı servis minibüsü ile Erman G. idaresindeki 41 AKR 254 plakalı otomobil çarpıştı. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil kaldırıma çıkarak aydınlatma direğine ardından da çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Erman G. yaralandı. Haber verilmesi üzerine itffaiye, sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ekibi araçta sıkışan sürücüyü kurtardı. Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erman G. tedavi altına alındı.

Devrilen aydınlatma direğindeki Türk Bayrağı'nın bulunduğu 2 levha itfaiye personeli ve bir vatandaş tarafından yerden kaldırıldı. İtfaiyeciler bayrakları muhafaza altına aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.