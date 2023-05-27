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Otomobil sürücüsü kuryeye çarpıp kaçtı

Otomobil sürücüsü kuryeye çarpıp kaçtı

Güncel Haberler

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir otomobil sürücüsü motosikletli kuryeye çarparak kayıplara karıştı. Kaza sebebiyle savrulan kurye hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir otomobil sürücüsü motosikletli kuryeye çarparak kayıplara karıştı. Kaza sebebiyle savrulan kurye hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre bir otomobil, seyir halinde olan 22 BE 010 plakalı motosikletliye çarparak kaçtı. İsminin Hasan olduğu öğrenilen kurye, çarpmanın etkisiyle savrularak yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kocaeli Gebze Güncel Haberler

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