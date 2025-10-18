Haberler

Otomobil Sürücüsü Kavga Sonrası Yakalandı

Trafikte otobüsle yaşadığı sürtüşme sonrası tartışan otomobil sürücüsü A.K. (49) polis tarafından yakalanarak, 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan ceza aldı.

Kavganın ardından aracıyla bölgeden uzaklaşan otomobil sürücüsü A.K. (49) polis tarafından yakalandı. A.K. ifadesinde trafikte otobüsün otomobiline sürterek geçtiğini, bu yüzden şoförle tartıştığını iddia etti. A.K. hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan idari para cezası uygulanırken, ayrıca adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
