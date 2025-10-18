Otomobil Sürücüsü Kavga Sonrası Yakalandı
Trafikte otobüsle yaşadığı sürtüşme sonrası tartışan otomobil sürücüsü A.K. (49) polis tarafından yakalanarak, 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan ceza aldı.
OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI
Kavganın ardından aracıyla bölgeden uzaklaşan otomobil sürücüsü A.K. (49) polis tarafından yakalandı. A.K. ifadesinde trafikte otobüsün otomobiline sürterek geçtiğini, bu yüzden şoförle tartıştığını iddia etti. A.K. hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan idari para cezası uygulanırken, ayrıca adli işlem başlatıldı.
