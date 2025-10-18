Otomobil Sürücüsü Kavga Sonrası Yakalandı

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ YAKALANDI

Kavganın ardından aracıyla bölgeden uzaklaşan otomobil sürücüsü A.K. (49) polis tarafından yakalandı. A.K. ifadesinde trafikte otobüsün otomobiline sürterek geçtiğini, bu yüzden şoförle tartıştığını iddia etti. A.K. hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan idari para cezası uygulanırken, ayrıca adli işlem başlatıldı.