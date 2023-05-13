OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ İLE MOTOKURYENİN YOL KAVGASI KAMERADA

Antalya'da bir otomobil sürücüsü ile motokurye, trafik yoğunluğu olmayan bir sokakta, 'yol verme' yüzünden tekme- tokat kavga etti.

Antalya'da bir otomobil sürücüsü ile motokurye, trafik yoğunluğu olmayan bir sokakta, 'yol verme' yüzünden tekme- tokat kavga etti.

Birbirlerinin tişörtlerini parçalayan sürücülerin kavgasını esnaf ayırırken, o anları semt sakinleri cep telefonuyla görüntüledi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi'nde otomobil sürücüsü ile bir motokurye, 'yol verme' yüzünden tekme-tokat kavga etti. Trafik yoğunluğu olmayan boş sokakta iki sürücü önce, 'yol verme' yüzünden tartıştı daha sonra tekme tokat kavga etmeye başladı. Çevreden yardıma koşan esnaflar, öfkeli sürücüleri sakinleştirmeye çalıştı. Otomobil sürücüsünün gitmesine izin vermeyen motokuryenin yardımına başka bir motokurye arkadaşı da yetişince tartışma yeniden başladı. Birbirlerinin tişörtlerini dahi parçalayan sürücülerin kavgasını çevre esnafı güçlükle ayırdı.

Otomobil sürücüsü ile motokuryenin tartışmasını sokak sakinleri cep telefonu kamerası ile an bean görüntüledi. Sürücüler daha sonra ayrılıp yollarına devam etti. (DHA)