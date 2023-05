Otomobil sürücüsü bıçak çekerek otobüs şoförüne saldırdı

ANTALYA'da durağa otomobilini hatalı park eden A.T., kendisini uyaran halk otobüsü şoförü Elçin Güner'e (48) hakaret edip bıçak çekerek üzerine yürüdü. Güner, polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. KL08 hattında sefere çıkan otobüs şoförü Elçin Güner, gireceği durakta A.T.'nin 07 APL 486 plakalı otomobiliyle beklediğini gördü. Güner, otomobilin duraktan çıkması için birkaç kez kornaya bastı. İddiaya göre, sürücü A.T. otomobilinden inip otobüs şoförü Elçin Güner'in yanına geldi. A.T., Güner ile tartışarak, hakaret etti. Tartışmaya otobüsteki yolcular da karıştı. Bunun üzerine otomobil sürücüsü yanındaki bıçağı çıkartıp, yolculara doğru savurdu. Bir süre sonra bıçağı cebine koyan A.T. yolculardan biriyle de kavga etti, ardından da olay yerinden uzaklaştı.