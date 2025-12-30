1) OTOMOBİL SULAMA KANALINA DÜŞTÜ; BABA VE 3 ÇOCUĞU ARANIYOR

ŞANLIURFA'nın Harran ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil, sulama kanalına uçtu. Araçta bulunan baba ve 3 çocuğun kurtarılması için ekipler çalışma başlattı.

Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Buğdaytepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobil sulama kanalına düştü. İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kar yağışı nedeniyle ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede ekiplerin olay yerine ulaşmasının ardından kurtarma çalışmaları başlatıldı. Araçta bulunan baba ve 3 çocuğu olmak üzere toplam 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

2 KİŞİ KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKMIŞ

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, sulama kanalına uçan otomobildeki baba ve 3 çocuğun kurtarılmasına ilişkin Valilik tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada, 2 kişinin kendi imkanları ile çıktığı 4 kişinin ise arama çalışmalarının devam ettiği ifade edilerek, "29 Aralık 2025 Pazartesi günü saat 08.00 sıralarında Harran ilçemize bağlı Buğdaytepe Mahallesi'nde seyir halindeki bir aracın Harran Sulama Tahliye Kanalı'na düşmesi sonucu, araçta bulunan iki vatandaşımız kendi imkanlarıyla kanaldan çıkmış olup sağlık durumları iyidir. Araç içerisinde bulunan H.G. (42) isimli vatandaşımız ile üç çocuğu ise maalesef kanal içerisinde kalmıştır. Vatandaşlarımızı kurtarmak amacıyla dalgıç ekipler marifetiyle arama kurtarma çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir. AFAD, Emniyet, Jandarma, Büyükşehir Belediyesi ve sağlık birimlerimizin katılımıyla yürütülen çalışmalar, bir Vali Yardımcımız tarafından yerinde koordine edilmektedir. Vatandaşlarımıza en kısa sürede ulaşmak için tüm imkanlar seferber edilmiştirö denildi.Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

'KANAL BOYU ARAMA DEVAM EDECEK'

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde Buğdaytepe Mahallesi'nde 06 TM 983 plakalı otomobil, sürücü Halil Gündüz'ün (44) direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sulama kanalına uçtu. Otomobildeki Ömer Gündüz (18) kendi imkanlarıyla kurtulurken; Halil Gündüz, Ömer (14), Mustafa (14) ve Ali Gündüz (14) için arama çalışmaları başlatıldı. Ömer, Mustafa ve Ali Gündüz'ün cansız bedenlerine ulaşıldı. Cesetler sudan çıkarılırken, baba Halil Gündüz'ü arama çalışmaları devam ediyor.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, olay yerinde incelemelerde bulundu. Vali Şıldak, kanal boyu arama çalışmalarının süreceğini ifade ederek, "Sabah 08.00 sıralarında bir aracın sulama kanalı düşmesi nedeniyle kaza gerçekleşti. Maalesef araçta bulunan 5 kişiden sadece 1 gencimiz kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı ve onun durumu gayet iyi. İlk andan itibaren bütün ekiplerimizin hızlı müdahalesiyle aracın sudan çıkarılması mümkün oldu. İş makineleriyle tam koordinasyon içinde sağladık. 3 vatandaşımızın cansız bedenlerine ulaşmış olduk. Üzüntümüz büyük, ailelerimize başsağlığı diliyorum. 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam edecek. O da aracın sürücüsü. Kanal boyunca aralıksız çalışmalarımız devam edecek" dedi.

KAZA OKUL DÖNÜŞÜ OLMUŞ

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiği kazada kayıp olan 1 kişinin arama çalışmaları sürdürülüyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgeye giderek, yetkililerden bilgi aldı. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Gülpınar, kazanın sürücünün çocukları okula götürdüğü ve okuldan dönüşte yaşandığını belirtti.

Gülpınar, sulama kanalında akıntının fazla olduğu için ekiplerin dalmakta zorlandığını ifade ederek, "Burada çok yoğun bir akıntı var. Arkadaşlar dalmakta baya bir zorluk çektiler. Şanlıurfa'da bugün yoğun bir kar yağışı vardı. Arkadaşlar çok erken intikal ettiler, biz de duyar duymaz geldik. Yoğun akıntıdan dolayı aracı çıkarmak kolay olmadı. Tüm ekiplerimiz seferber oldu. Herkesin desteği ile aracı çıkarabildik. Yaşamını yitirenlere rahmet diliyoruz. Kalanlarının başı sağ olsun. İnşallah kayıp vatandaşımız da bir an evvel bulunur. Maalesef çok acı bir olay ve hiç arzu etmediğimiz bir şekilde sonlandı. Tabi biliyorsunuz bugün okullar tatil edildi. Öğrendiğimiz kadarıyla çocukları herhalde veli olarak okula götürüyormuş ama gidince okulun tatil olduğunu öğrenmişler. Sonrasında maalesef kanala uçmuşlar durum bundan ibaretö dedi.