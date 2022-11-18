OTOMOBİL SİTE BAHÇESİNE DÜŞTÜ; ANNE İLE ÇOCUKLARI YARALANDI
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KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkıp, 3 metre yükseklikten site bahçesine düşen otomobildeki sürücü kadın ile 2 çocuğu yaralandı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkıp, 3 metre yükseklikten site bahçesine düşen otomobildeki sürücü kadın ile 2 çocuğu yaralandı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, gece saatlerinde Esentepe Mahallesi Karçiçeği Sokak'ta meydana geldi. Y.Z. idaresindeki 06 BK 0550 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bir sitenin bahçesine düştü. 3 metre yükseklikten düşen otomobil, ters döndü. Kazada sürücü ile çocukları M.M.Z. ve İ.T.Z. yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, baba ile 2 çocuğunu Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza anı ise siteye ait güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)