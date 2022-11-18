OTOMOBİL SİTE BAHÇESİNE DÜŞTÜ; ANNE İLE ÇOCUKLARI YARALANDI Güncel Haberler KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkıp, 3 metre yükseklikten site bahçesine düşen otomobildeki sürücü kadın ile 2 çocuğu yaralandı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkıp, 3 metre yükseklikten site bahçesine düşen otomobildeki sürücü kadın ile 2 çocuğu yaralandı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza, gece saatlerinde Esentepe Mahallesi Karçiçeği Sokak'ta meydana geldi. Y.Z. idaresindeki 06 BK 0550 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bir sitenin bahçesine düştü. 3 metre yükseklikten düşen otomobil, ters döndü. Kazada sürücü ile çocukları M.M.Z. ve İ.T.Z. yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, baba ile 2 çocuğunu Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza anı ise siteye ait güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Safranbolu Karabük Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› OTOMOBİL SİTE BAHÇESİNE DÜŞTÜ; ANNE İLE ÇOCUKLARI YARALANDI - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.