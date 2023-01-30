OTOMOBİL SEYİR HALİNDE YANDI

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı. İtfaiye tarafından alevler söndürülürken otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin yanma anı, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay saat 07.30 sıralarında Altınkale Mahallesi Akdeniz Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil, Akdeniz Bulvarı ile Şehit Mustafa Gürcan Caddesi'nin kesiştiği sinyalizasyonlu kavşağa geldiğinde motor bölümünden yanmaya başladı. Dumanı ve alevleri gören sürücü aracı terk etti. İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekibi tarafından yangın söndürüldü. Büyük çapta maddi hasar oluşan araç kullanılamaz hale geldi. Elektrik sisteminden kaynaklı bir arıza nedeniyle meydana geldiği tahmin edilen yangının kesin sebebi itfaiye raporu sonrası netlik kazanacak. Otomobilden duman yükselme anları ve itfaiyenin söndürme çalışmaları o sırada orada bulunan bir başka sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.