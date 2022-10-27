Otomobil sektöründe yeni gelimeler

Araç satın almak isteyen vatandaşlar ve araç satıcıları internet üzerinden sıklıkla "otomobil sektörü için yeni önlemler gelecek mi?" sorusunun cevabını araştırıyor. Devlet tarafından araç alım satım sürecinde pek çok adım atılıyor ve otomobil piyasası hareketlendirilmeye çalışılıyor. 2022 yılının şubat taşıt kredilerine yönelik bir düzenleme gerçekleştirilmişti. BDDK yani Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilen düzenleme ile taşıt kredi limiti %100 oranında artırılm

OTOMOBİL SEKTÖRÜ İÇİN YENİ ÖNLEMLER GELECEK Mİ?

Araç satın almak isteyen vatandaşlar ve araç satıcıları internet üzerinden sıklıkla "otomobil sektörü için yeni önlemler gelecek mi?" sorusunun cevabını araştırıyor. Devlet tarafından araç alım satım sürecinde pek çok adım atılıyor ve otomobil piyasası hareketlendirilmeye çalışılıyor. 2022 yılının şubat taşıt kredilerine yönelik bir düzenleme gerçekleştirilmişti.BDDK yani Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından gerçekleştirilen düzenleme ile taşıt kredi limiti %100 oranında artırılmış; 120 bin TL'lik taşıt kredi limiti bu düzenleme ile 400 bin TL'ye çıkarılmıştı. "Otomobil Sektörü İçin Yeni Önlemler Gelecek mi? Başlıklı bu yazımızda otomotiv piyasasındaki gelişmeleri ve alınan önlemleri Otorapor sizler için derledi. İyi okumalar dileriz.

TAŞIT VERGİSİ DÜZENLEMESİ

2022 yılının şubata ayında taşıt vergilerine yönelik bir düzenleme gerçekleştirildi. Bu düzenleme ile birlikte BDDK yani Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu belirlenmiş olan 120 bin TL'lik taşıt kredi limitini yapılan yeni düzenleme sonucunda 400 bin TL'ye çıkardı. Araç fiyatlarında yaşanan artış dinamiği ve döviz kurlarındaki dalgalanma hem sıfır araç hem de ikinci el araç satın almak isteyen vatandaşlar ekonomik olarak zor durumda olduğu için otomotiv piyasası durgunlaşmıştı. Özellikle ikinci el araçlarda oto ekspertiz ihtiyacı da vatandaşların düşünmesine yol açıyordu. Yapılan taşıt vergisi limiti düzenlemesi ile piyasada bir hareketlilik yaşanması amaçlanıyor.

GALERİ DÜZENLEMELERİ

Otomotiv sektöründe devlet tarafından gerçekleştirilen yeniliklerden biri de galerilere yönelik yapılmış olan düzenlemelerdir. Galericilere yönelik düzenlemeler gerçekleştirilen düzenlemeler öncesinde galericiler bayilerden satın aldıkları sıfır araçları istedikleri fiyatlardan satabiliyordu. Son düzenlemelere göre ise galerilerde, bayilerden satın aldıkları alınan sıfır otomobiller satılamayacak. Galeride satışa çıkarılan 2. el araçlar için 6 bin kilometre ve 6 ay kullanılmış olması şartı getirilmiştir. Bu bağlamda galeride satışa çıkacak aracın hem altı ayını doldurması hem de 6000 kilometre yol yapması gerekmektedir. Bu süreçte oto ekspertiz faaliyetleri galerilerde satılan ikinci el araçların alıcılar tarafından güvenle alınmasına yardımcı oluyor. Yapılan bu yeni düzenleme ile otomotiv alım satım süreçlerinde kara borsa ve haksız kazanç sağlanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.