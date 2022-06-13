Otomobil sebze ve meyveler arasında kaldı

AVCILAR'da Pazar günü kurulan semt pazarında esnaf, sürücüsüne ulaşılamayan otomobili tezgah olarak kullanmak zorunda kaldı.

Denizköşkler Mahallesi'ndeki Ahmet Kaya Caddesi üzerinde kurulan semt pazarında tezgah açmak için gelen esnaf, Avcılar Belediyesi'ne ücretini ödedikleri yerde park edilen otomobilin sahibine ulaşmaya çalıştı. Yapılan araştırmada, otomobilin bir şirket tarafından kiralandığı belirlendi. Şirket yetkilileri, otomobili kiralayan kişiyi defalarca aramalarına rağmen cep telefonu kapalı olduğu için ulaşamadı. Esnaf bunun üzerine her zaman tezgah açtıkları otomobilin önüne patlıcan biber gibi ürünlerini sergilemek zorunda kaldı. Otomobilin çevresinde marul, maydanoz, patlıcan veya biberleri görenler şaşırırken, esnaf, benzer durumla sık karşılaştıklarını anlattı.