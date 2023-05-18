Otomobil satma bahanesiyle 540 bin TL'lik dolandırıcılığa 3 gözaltı (2)

3 KİŞİ TUTUKLANDIKayseri'de, otomobil satma bahanesiyle 1 kişiyi 540 bin TL dolandırdırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan A.P. (21), M.G. (25) ve H.B. (29), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Kayseri'de, otomobil satma bahanesiyle 1 kişiyi 540 bin TL dolandırdırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan A.P. (21), M.G. (25) ve H.B. (29), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.