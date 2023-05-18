OTOMOBİL SATMA BAHANESİYLE 540 BİN TL'LIK DOLANDIRICILIĞA 3 GÖZALTI

KAYSERİ'de, otomobil satma bahanesiyle 1 kişiyi 540 bin TL dolandıran 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Malatya'da ikamet eden kişi, sosyal medyadan bulduğu aracı satın almak için sahiplerini aradı. Sahte satış ilanı veren şüpheliler, aracı almak isteyen kişiyi Erzurum'a çağırdı. Üç şüpheli, aracı satacaklarını söyleyip, Erzurum'a çağırdıkları kişinin 540 bin TL'sini aldı. Dolandırıldığını anlayan müşteri, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin A.P. (21), M.G. (25) ve H.B. (29) olduğunu belirledi. Kayseri'de olduğu tespit edilen şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)