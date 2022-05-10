OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI; BABA- OĞUL YARALANDI

MANİSA'da şarampole yuvarlanan otomobilde sürücü Emir Kabak (34) ile yanındaki babası Rüstem Kabak (61) yaralandı. Hastaneye kaldırılan baba ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kula ilçesi, İzmir-Ankara kara yolu Esenyazı kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Uşak yönüne giden Emir Kabak, kullandığı 45 YA 2333 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, şarampole yuvarlandı. Hurdaya dönen otomobilde sürücü Kabak ve babası Rüstem Kabak yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı baba-oğul, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel