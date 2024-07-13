Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 2 Kişi Yaralandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.
Cemalpaşa Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 DA 3356 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 2 kişi, ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.