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Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 2 Kişi Yaralandı

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Cemalpaşa Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 35 DA 3356 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 kişi, ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Osmaniye İtfaiye Kadirli trafik Otomobil Güncel Haberler

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