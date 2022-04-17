ŞARAMPOLE YUVARLANAN OTOMOBİLDEKİ 1'İ BEBEK 6 KİŞİ YARALANDI

ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsünün yanı sıra 1'i bebek 5 kişi de yaralandı.

Kaza, Eskişehir-Ankara karayolu 4'ünci kilometrede meydana geldi. Hamit Çalışkan kullandığı 16 AJT 511 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol dışına savrularak şarampole yuvarlandı. Kazada ters dönen otomobilin sürücüsü Çalışkan ile 1'i bebek 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelilerinin olmadığı belirtilirken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.