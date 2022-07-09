Otomobil şarampole devrildi; 6 aylık bebek öldü, 6 kişi yaralandı BURSA'nın Harmancık ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki 6 aylık Hatice Korol hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. BURSA'nın Harmancık ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkıp şarampole devrilen otomobildeki 6 aylık Hatice Korol hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Harmancık ilçesi Çevre Yolu'nda meydana geldi. Kütahya yönüne giden Yaşar Korol yönetimindeki 10 DDZ 43 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp takla atarak şarampole devrildi. Kazada Yaşar Korol ile yanındaki eşi Hacer, çocukları Huzeyfe (13), Mehmet Ramazan (18) Sueda (15) ve Abdullah (6) ve Hatice Korol yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Bursa Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Hatice bebek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Harmancık Bursa Güncel Haberler

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