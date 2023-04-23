OTOMOBİL REKLAM PANOSUNA ÇARPTI; 1'İ BEBEK 4 KİŞİ YARALANDI

BURDUR'da arka sol tekerleği kopan otomobilin reklam panosuna çarptığı kazada 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

Antalya- Burdur karayolu Berberoğlu Un Fabrikası yakınlarında meydana gelen kazada Durmuş A. (24) yönetimindeki 15 ABC 040 plakalı otomobilin arka sol tekerleği seyir halindeyken koptu. Savrulan otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampoldeki reklam panosuna çarptı. Sürücü ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan Şevket M. (26), Ayşenur M. (23) ile 9 aylık M.K.M. yaralandı.

Görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi yoldan geçen sürücülerin yaptığı yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (DHA)