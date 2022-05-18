OTOMOBİL REFÜJDEKİ DİREĞE ÇARPTI - Haberler

EĞİRDİR, ISPARTA (DHA) - ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde otomobilin refüjdeki elektrik direğine çarptığı kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Eğirdir ilçesi Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi önünde bulunan kavşakta meydana geldi. Konya'dan Eğirdir merkeze seyir halindeki Aziz Er idaresindeki 07 AGD 692 plakalı otomobil hastane kavşağına geldiği sırada sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarptı. Yaklaşık 75 metre sürüklendikten sonra refüjde bulunan elektrik direğine çarpan otomobil, yoğun trafik akışının olduğu karşı şeride geçmeden durdu. Kaza sonrası bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan ve durumu ağır olan sürücü yakındaki hastaneye götürülerek tedaviye alındı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel