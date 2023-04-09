OTOMOBİL PARK HALİNDEKİ TIR'A ARKADAN ÇARPTI 1 ÖLÜ, 3 YARALI

KONYA'da Park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobilde bulunan 4 kişiden 1'i öldü. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza, saat 15.30 sıralarında Meram ilçesi Yenişehir Mahallesi Gazze Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde park halindeki 42 APE 590 plakalı TIR'a, Celalettin İnal idaresindeki 42 BKU 01 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle otomobil içerisindeki 1 çocuk 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Celalettin İnal'ın (34) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Hayrettin İnal (42), Mehmet Ali Çetintaş (23) ve Zeynep Özdağ (6) kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede tedavi altına alınan Mehmet Ali Çetintaş'ın durumunun ağır olduğu ve bilinci kapalı olduğu öğrenildi. Ayrıca, Hayrettin İnal ve 6 yaşındaki Zeynep Özdağ'ın durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kaza anı ise çevredeki bir marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin TIR'a arkadan çarptığı yer alıyor.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.