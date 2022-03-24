Otomobil park halindeki hafif ticari araca çarptı: 4 yaralı - Haberler

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Otomobil park halindeki hafif ticari araca çarptı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Otomobil park halindeki hafif ticari araca çarptı: 4 yaralı

Karabük'te kontrolden çıkan otomobilin park halindeki hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Karabük'te kontrolden çıkan otomobilin park halindeki hafif ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kapullu Mahallesi'nde, Mukadder Ö. idaresindeki 78 BT 423 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halinde bulunan 78 BR 757 plaka hafif ticari araca çarptı. Kazada sürücü ile Nilgün U., Pervaz A. ve Gülşen K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(Rıdvan Bostancı/ İHA)

Otomobil park halindeki hafif ticari araca çarptı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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